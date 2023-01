Cara y cruz de un año con luces y sombras

Podríamos decir, con el esperanzador ritual de las doce uvas en la mente, que no está mal el panorama que se otea desde el puente o todo lo contrario, ¡qué Dios nos coja confesados! De todo hay en la pista de salida de los 365 días que esperamos vivir en el nuevo ejercicio. Por un lado las pensiones se revalorizan el 8,5%, el salario mínimo girará entre el 5% y el 7%, el 60% de la base reguladora para los parados va a mejorar a unos 300.000, el salario de los funcionarios será del 2,5%, el ingreso mínimo vital subirá un 15%, los gallegos pagaremos unos 500 euros menos del IRPF autonómico, las tasas municipales se congelan, el IVA de determinados alimentos se mantiene o desciende, la energía tiende a reducirse y los alquileres que finalicen antes del 30 de junio podrán prorrogarse seis meses más sin variar las condiciones. Suena bien, pero hay contrapartidas. Por ejemplo, las bases de cotización aumentarán, lo que gravará a empresas y trabajadores, el temible Euríbor está desbocado, en poco tiempo pasó desde menos 0,5 hasta 3,48 puntos... y subiendo. Puede suponer entre trescientos y cuatrocientos euros más al mes, según las hipotecas. Se esperan subidas serias en las compañías telefónicas punteras, las colas de estos días ante las estaciones de servicio low cost eran sintomáticas del pánico por la desaparición de la rebaja a los carburantes (once euros menos de media por depósito lleno), no está nada claro que el transporte público vaya a estar tan subvencionado como hasta ahora, el alza de los peajes será del 4% en los estatales y hasta el sello de Correos para envíos nacionales se elevará otro tanto. Y sobre estos datos concretos que no admiten discusión, gravita la incertidumbre de qué pasará con la guerra de Ucrania, a qué nos llevará la locura contagiosa del covid en China y cuáles serán los resultados de los próximos comicios. Con la clase política en horas bajas, pendientes más de “lo mio” que de “los ciudadanos”, es para echarse a temblar. Pero, como es mejor equivocarse en el optimismo que acertar en la desesperanza, nos apuntamos a los primeros con el deseo de muchas buenas noticias en el naciente año. Y salud que, al final, es casi lo único que importa.