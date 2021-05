Cara y cruz en las previsiones económicas

en los viejos tiempos se decía que los economistas del INI empleaban seis meses del año justificando por qué no se habían cumplido las previsiones del primer semestre. En eso se ocupan hoy los encargados de marcar las oscilaciones del producto interior bruto (PIB) en los países europeos. Su ventaja es que lo hacen periódicamente y pueden ir calibrando movimientos ante el estupor de los ciudadanos, esos que dependen de la economía real siempre tan distante con relación a las cifras de la macroeconomía que se agitan en los centros de poder de la UE. Desde Bruselas llegaban ayer mensajes contradictorios para España. Por un lado, la Comisión Europea acordó elevar la previsión de nuestro PIB convirtiéndonos en el país que más crecerá en 2021 y 2022. Los avances en el proceso de vacunación y los fondos europeos –que no acaban de llegar– dicen los expertos que elevarán la previsión de crecimiento para lo que queda de año hasta un 5,9 %, tres décimas más que en el informe anterior. En el siguiente ejercicio las incrementa del 5,3 % hasta un 6,8 %. En ambos casos, por debajo de lo que adelantó el Gobierno de Pedro Sánchez. Bruselas va más lejos todavía y sitúa a finales del 2022, y no en 2023, el momento en el que España recupere la riqueza que tenía antes de la pandemia. Hasta aquí la parte positiva. En lo negativo se perciben tres aspectos muy preocupantes. España seguirá siendo el segundo país, solo por detrás de Grecia, con la tasa de paro más elevada de la Unión Europea; este año seguirá subiendo hasta cerca del 16 % y para el siguiente apenas bajará dos puntos. El segundo, inquietante y que puede provocar un riesgo sistémico, se centra en la cascada de insolvencias que se van a producir debido a los problemas de liquidez y a la pérdida de rentabilidad de las empresas, que van a significar auténticas pruebas de estrés “a la capacidad productiva y el empleo”, según los economistas de la CE. El aplazamiento del pago de los créditos ICO no será más que un parche que no soluciona el verdadero problema que se presenta. Finalmente, a pesar de las buenas intenciones para cambiar el modelo productivo, nuestro país seguirá dependiendo, y es textual, “de la recuperación de la actividad turística y de ocio”; es decir, habrá que volver a fiarlo casi todo a la llegada de esos millones de turistas que antes del 2020 significaban cerca del 20% del PIB. ¿Y qué ocurrirá si no vienen? Ya se sabe que “la economía es una disciplina narrativa y las explicaciones son fáciles de proporcionar a posteriori”. El ciudadano medio se pierde en las grandes cifras. Aspira a que quienes tienen responsabilidades de Gobierno cumplan su función. Más realidad y menos ruido mediático.