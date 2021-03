Cáritas radiografía la pandemia

que el baño de realidad nos abra los ojos y nos deje tiritando, al borde de la neumonía, no significa que no se cuelen rayos de esperanza entre tanta negritud. Que sepamos desde hace tiempo que de esta pandemia no estamos saliendo más fuertes ni mejores –el buenismo se queda solo en eso, casi siempre, en buenismo–, no debe impedirnos reconocer y aplaudir la respuesta que las oenegés y la sociedad en general dan para amortiguar el doloroso impacto de la precariedad en los sectores más vulnerables. El informe que ayer hizo público Cáritas nos parece una radiografía útil para saber con razonable exactitud de dónde venimos y dónde estamos. Los primeros datos del annus horribilis confirman la gravedad de los zarpazos del COVID en nuestras vidas: medio millón de personas –la población de A Coruña y Vigo juntas, prácticamente– acudieron por vez primera, o después de mucho tiempo, a la ONG de la Iglesia Católica desde que se decretó el confinamiento, en marzo de 2020; es decir, una de cada tres demandas de ayuda fue nueva en un cómputo global que se disparó por encima del 50 %. En la parte luminosa del espejo vemos que la solidaridad y el trabajo ingente de las organizaciones sociales alivió el drama de millones de familias asomadas al abismo de la exclusión. En la cara oculta comprobamos que el voluntarismo no alcanza para compensar la palmaria escasez de las ayudas que inyectan los gobiernos. ¿Qué pasa con el salario mínimo vital? Lo que encontramos en la radiografía de Cáritas, a poco que escudriñemos con atención, es ese otro monstruo de la brecha social, el temor a que la velocidad de recuperación cuando dejemos atrás la pandemia sea distinta no solo entre comunidades autónomas, sino entre los sectores más desfavorecidos y las clases pudientes. Que la OCDE acabe de mejorar sus previsiones de crecimiento de la economía española para este año y el que viene, no puede tapar la evidencia de que España fue el país del club de los ricos que sufrió el mayor colapso económico tras la irrupción del coronavirus. En otras, palabras, malas noticias para los millones de personas que sobreviven bajo los paraguas de las oenegés, que se multiplican para amortiguar el empeoramiento en las condiciones de vida. Debe preocuparnos que un cuarto de millón largo de personas ayudadas por Cáritas, 75.000 más que antes del estallido de la crisis sanitaria, vivan en hogares sin ningún ingreso económico. Debe sonrojarnos que más de ochocientas mil malvivan atrapadas en la pobreza severa, con menos de 776 euros al mes en los hogares con dos adultos y dos niños. Pero también debe alegrarnos la explosión de solidaridad de los setenta mil donantes que han aportado 65 millones de euros a Cáritas. Son balsámicos brotes verdes en este penoso desierto de la pandemia.