Carreras nocturnas por el Ensanche

cuatro mil sanciones en tres meses. Ese el primer balance hecho público sobre la actividad de los denominados multamóviles, dos coches armados con mil ingenios técnicos que permiten cazar, mediante la lectura de un sinfín de matrículas, a todos los vehículos que están mal aparcados. ¿Hay que solidarizarse con quienes incumplen las normas de tráfico? En general no, porque muchos conductores son unos perfectos cafres que tiran el coche donde les viene en gana y causan serios perjuicios a quienes sí piensan en los demás, pero sería bueno conocer el perfil exacto de quienes tendrán que abonar esas multas. No vaya a ser que los listos de siempre, los que provocan grandes atascos por aparcar en doble fila o en las paradas de los autobuses, sigan con el bolsillo intacto mientras los más tontainas, aquellos que no hacen la pascua a nadie, han cargado con el pato. Se supone que habrá para todos los gustos, pero a simple vista parece una barbaridad haber emitido cuatro mil sanciones en solo 90 días. Por cierto, mucho más nocivos y peligrosos que los conductores que aparcan mal son los que, de un tiempo a esta parte, se dedican a recorrer las calles del Ensanche a toda pastilla en cuanto se hace de noche con unos coches que, por el ruido que hacen y lo maqueados que van, parece imposible que hayan podido pasar la ITV. ¿De verdad la Policía no tiene noticia de dichas carreritas por el centro urbano? Pues si el Ayuntamiento manda una patrulla camuflada por las inmediaciones de la plaza Roxa, cualquier día a partir de las 22.00 horas, hará una escabechina de las buenas. Y el vecindario se lo agradecerá muy mucho.