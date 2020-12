Casa da Xuventude, el horror que no cesa

santiago perdió hace unos pocos años, por culpa del sectario e ineficaz gobierno de Martiño Noriega, la oportunidad de librarse para siempre de la llamada Casa da Xuventude, un mamotreto infame que lleva varias décadas estropeando con su estética feota y setentera la rúa de Virxe da Cerca. Por alguna extraña razón, a los ideólogos del podemismo compostelano les encanta dicho adefesio de color rosáceo, así que decidieron pasar por alto la decisión –adoptada en un pleno municipal– de derribarlo con el fin de convertirlo en una especie de comuna supuestamente cultural y autogestionada por los afines al partido. El resultado, claro, fue un fiasco descomunal, pero el exalcalde y sus mareantes compañeros de viaje consiguieron conservar con vida un edificio que no solo chafa por completo la imagen de la histórica rúa, una de las más transitadas de la capital gallega, sino que también impide abrir el casco histórico a un parque, el de Belvís, con un atractivo sobresaliente. Que el anterior regidor municipal actuase así no tiene nada de extraño, porque su deseo era convertir dicho edificio en un símbolo del arte rebelde y del progresismo antisistema, pero sí llama bastante la atención que el actual equipo de gobierno haya hecho suya también la absurda tesis de que es mejor conservar dicho armatoste de hormigón que mandarlo a freír gárgaras por siempre jamás. Y también resulta chocante que quiera vendernos que Virxe da Cerca quedará al fin comunicada con Belvís gracias al apaño recién presentado, consistente en abrir un estrechísimo callejón por uno de los laterales del inmueble. Para un viaje tan poco ambicioso no hacían falta alforjas, así que lo mejor será conservar la esperanza de que algún día, esperemos que no muy lejano, la piqueta hará finalmente su trabajo. Esa sí será una excelente noticia para Compostela.

BEATRIZ CASTRO/Periodista