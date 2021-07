Casa Rosalía,un logro colectivo que cumpre medio século de vida

DEDICACIÓN. Anxo Angueira foi elexido presidente da Fundación Rosalía no 2012, e desde entón a actividade e as visitas Casa medraron de xeito constante. Entre os seus logros destaca, tamén, duplicar a taxa de autofinaciamento, grazas, sobre todo, á subscrición popular que ten en marcha. E é baixo a súa dirección, a Casa Museo dando se vai celebrar o seu 50 aniversario. Ninguén mellor que él para contar que a Casa é “a historia dun logro colectivo”, xa que pouco despois da morte de Rosalía ficou baldeira e tras varios intentos foi mercada en 1946 por Granjel e Mosquera. O Patronato, creado en 1947, foi refuxio do galeguismo. En 1951 se realizou a primeira restauración pero non se convertiría en museo ata o 15 de xullo 1971, en pleno franquismo e grazas á implicación de milleiros de persoas e entidades do país e da emigración. Parabéns.