Cascada de oposiciones y conflictos

CINCO MESES y unos pocos días le han sido suficientes al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, para llegar a un acuerdo con los principales sindicatos sobre cómo abordar el fin de la alta temporalidad entre los empleados de la administración. Ni está bien ni es ejemplarizante para las empresas privadas que el sector público arrastre tasas de eventualidad que en algunos casos llegan hasta el 40 por ciento. En la Administración autonómica gallega los sindicatos calculan que hay un 24 % de interinidad. Los datos oficiales de Función Pública del Ministerio apuntan que en la Xunta hay unos 23.000 trabajadores en esa situación, pero la cifra es aún mayor, pues no recoge los contratos eventuales firmados este año en Educación y Sanidad para reforzar las plantillas y hacerle frente al coronavirus en escuelas y hospitales. Iceta ya tiene un Icetazo por el que en un periodo de tres años se pretende reducir la temporalidad estructural en el empleo público por debajo del 8 %. Bien, porque conviene no abusar y porque está mal que una enfermera –es solo un ejemplo– encadene un sinfín de contratos semanales y hasta por días. El plan de choque pactado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la Administración (CCOO, UGT y CSIF) incluye un proceso de estabilización por el que todas las plazas vacantes que ahora están cubiertas por personal temporal saldrán a concurso-oposición. Se calcula que en toda España serán unas trescientas mil que deberán estar adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024. En teoría, los interinos jugarán con ventaja en esos procesos de selección, pues en la parte de acreditación de méritos se tendrá muy en cuenta la experiencia acumulada. A la vista está muy probablemente una cascada de oposiciones. Pero también –y ese puede ser el gran embrollo del plan Iceta– una ingente cantidad de protestas y denuncias en los juzgados, pues otra de las cuestiones pactadas es que a quien quede sin la plaza que está ocupando ahora se le indemnizará con 20 días por año trabajado, con tope de doce mensualidades. No parece justo que quien lleva trabajando veinte años –hay casos– salga así de la Administración. Ni se entiende bien que los sindicatos lo acepten. El problema de los interinos es, sí, difícil de resolver, y tampoco sería fácil de explicar una especie de amnistía que los convirtiese en funcionarios de pleno derecho. Ahora bien, no deberían ser ellos quienes paguen exclusivamente los abusos que la Administración –en algunos casos obligada por situaciones excepcionales o tasas de reposición– lleva años realizando. Tan mala es la temporalidad en el sector público como en el privado.