Castigo a los baby boomers

ya escribimos en este espacio que el primer acuerdo entre Gobierno y agentes sociales para la reforma del sistema de pensiones -un asunto espinoso que pesa sobre todos los ejecutivos por la dificultad que conlleva resolver la sostenibilidad del mismo- anticipaba sombras que habría que resolver en el futuro inmediato. Y que el consenso puede saltar por los aires cuando se aborden cuestiones peliguadas como el llamado índice de equidad intergeneracional. En un arranque de sinceridad a destiempo que ayer intentó corregir, el propio ministro José Luis Escrivá aguó la fiesta del consenso al admitir que habrá recortes en las pensiones de los baby boomers, la generación de los nacidos entre 1950 y mediados de los setenta que deberá asumir “algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo”. Una de dos, o un “pequeño ajuste” o “trabajar un poco más”. O recorte antes, o recorte después, porque si se estira el periodo de cotización, es obvio que la pensión se cobra durante menos tiempo. Con los sindicatos y la patronal a disgusto por sus declaraciones, el ministro intentó ayer desdecirse porque, como siempre pasa, fue malinterpretado. Pero hay palabras que no se lleva al viento. Y por mucho que ahora diga Escrivá que no dijo lo que quería decir, el problema está ahí. Los baby boomers son, por cantidad, la generación que marca el futuro de las pensiones. Hay once millones de españoles nacidos en esos años, y aunque el pico de las jubilaciones de esta generación se espera para 2040, su entrada en el sistema de pensiones ha empezado ya, con el agravante, para la sostenibilidad de éstas, de que sus prestaciones serán más altas porque, en general, han tenido mejores sueldos y han cotizado más. Y su esperanza de vida es también mayor. Es evidente también que el problema demográfico que arrastra España supone un elemento de tensión en las cuentas de la Seguridad Social, que se ensancha la parte de los jubilados y el mercado de trabajo no fluye como debiera para crear nuevos cotizantes. El diagnóstico del problema al que se enfrenta el sistema de pensiones está resuelto desde hace tiempo. Cuál es el tratamiento a aplicar es la gran incógnita. Pero castigar a una generación no parece la solución, porque no sería justo y en cierta manera rompería el principio de solidaridad intergeneracional que rige en la filosofía del sistema. Quien ha trabajado y cotizado contribuyendo a pagar así las pensiones de sus mayores tiene derecho a una jubilación sin recortes. Otra cosa sería dar un paso atrás en el estado de bienestar.