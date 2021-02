Cataluña y el camino hacia el abismo

LOS RESULTADOS que sabremos esta noche sobre las elecciones en Cataluña, tras casi cuatro años desquiciados en los que la chulería independentista, el ninguneo institucional y hasta el desbarajuste judicial han campado a sus anchas, pondrán sobre la mesa cuáles son los deseos de la mayoría de los ciudadanos de esa comunidad para el futuro próximo. Y solo caben dos alternativas: o seguir cavando un pozo suicida bajo la batuta de unos políticos cuya única meta es separarse de España, aunque eso suponga también la quiebra de la propia estructura social catalana, o cambiar de rumbo y poner las instituciones en manos de personas que confían en el estado de derecho y en el entendimiento amparado por la Constitución. En cuanto a la campaña electoral, el balance ha sido tan penoso y tan poco constructivo que nada indica que el camino de la cordura esté a la vuelta de la esquina. Todo lo contrario, porque las intervenciones que han encontrado más eco mediático han ido dirigidas a lavar de nuevo los gravísimos delitos cometidos por los líderes del procès y a presentar al Estado español como un ente opresor que mantiene en vigor leyes que el resto de Europa tacha de antiguallas, lo cual es absolutamente mentira. Esas falsedades, alimentadas constantemente por el nacionalismo extremo y por unos partidos populistas que han logrado capitalizar el debate a base de decir burradas sobre el supuesto déficit democrático que padece España, no han sido contrarrestadas de nuevo con el suficiente vigor por quienes tenían la obligación de sacar toda su artillería en contra de las mentiras. ¿Qué decir, al respecto, de Salvador Illa? Pues que su tono conciliador quedó al final convertido en una especie de eco casi inaudible en medio de una jauría radical que acabó uniendo todas sus fuerzas contra él. ¿Y de Ciudadanos? Lo que todos sabemos, que se trata de un partido desinflado en el que muchos ciudadanos han dejado de confiar, hasta el punto de que todos los pronósticos apuntan a que se llevará un batacazo de impresión. Y en cuanto al papel que ha jugado el PP en la campaña, mejor no hablar, porque Pablo Casado no ha podido hacerlo peor al intentar captar votos -¿en qué granero?- a costa de cuestionar todo lo que hizo Mariano Rajoy durante los momentos más álgidos del desafío secesionista. Cierto es que el expresidente del Gobierno hizo mal algunas cosas, como confiar en la lealtad de los mandos de los mossos d´Esquadra, pero al menos los responsables del golpe anticonstitucional fueron detenidos, procesados y encarcelados sin tener que meter los tanques por la Diagonal, como pedían no pocos descerebrados. Política catalana, política española... ¿cómo habéis caído tan bajo?