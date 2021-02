Cataluña y el Desastre del 98

dice pedro sánchez que lo que Cataluña necesita ahora es “una salida de izquierdas” (sic). Lo dijo ayer mismo en el Congreso, en otra tensa sesión de control al Gobierno con cada cual atrincherado en sus quimeras. Puede ser, pero lo que no admite discusión es que Cataluña tiene que encontrar con urgencia una salida al procés, ese invento/esperpento que ha devorado la convivencia y que aventa odio sobre una sociedad que –en esto tiene toda la razón el presidente del Ejecutivo central– necesita reconstruirse y reencontrarse. Los graves disturbios de la madrugada del miércoles, tras la detención del rapero Pablo Hasél para ingresarlo en prisión, son otro síntoma más de que el cáncer que corroe a Cataluña avanza sin antídoto eficaz, y de que las urnas del 14 de febrero no han despertado al secesionismo de su tan imposible cuan tóxica ensoñación. Que a Puigdemont y Junts, en concreto, les interesa poco o nada hacer una lectura rigurosa de los resultados lo dejó claro la diputada Míriam Nogueras en su cara a cara con el inquilino de La Moncloa, cuando le espetó que este domingo pasado “ganó la república catalana”. Bien se ve lo poco que le importa al independentismo que los datos, palmarios, contundentes, incontestables, digan lo contrario. El soberanismo prefiere instalarse en su realidad paralela, mentirosa, sin querer darse por enterado de que obtuvo su tercer peor resultado electoral desde 1980 en tanto por ciento sobre el censo electoral, sin querer ver que está en mínimos históricos con el apoyo de un 25 % raspado de ese censo, y tapando de mala manera que la ganadora en Cataluña el 14-F fue la abstención. Ese es el escenario real, complicado de digerir, al que hay que añadir que el PSC de Salvador Illa se impuso en votos y empató con ERC en escaños. Son esos los datos sobre los que tendrían que construir los partidos el futuro inmediato, pero no van las cosas por ahí. Parece claro que ni Esquerra ni JxCAT ni la CUP están por la labor de hacer una lectura correcta, y que prefieren sostener contra viento y marea el desafío secesionista con un cordón sanitario para aislar a los socialistas, los ganadores de los comicios. Un dislate, se mire por donde se mire. No es solamente una pésima noticia para la incierta salida de izquierdas que defiende Sánchez, lo es para calmar las aguas turbulentas en las que hace tiempo zozobra Cataluña. Encontrar entre todos la salida de ese diabólico laberinto es indispensable para redibujar el rompecabezas territorial, lo es para que España no pierda el tren del progreso y la modernidad. Fracasar en eso sería, sin exagerar, lo más parecido a repetir el Desastre del 98.