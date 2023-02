Celebraciones festivas como motor económico de Galicia

ECONOMÍA Todo suma a la hora de arrimar el hombro en la economía de un país. Y desde luego el sector turístico es uno de los más potentes y con mayor crecimiento. Ahí está el Camino de Santiago y todo lo que lleva aparejado, principalmente en la capital gallega, pero también en el resto de Galicia. Finalizamos hace poco un doble Año Santo que dejó claro que la Ruta vive uno de sus mejores momentos, y todo indica que no va a decaer. Por otra parte, las celebraciones festivas se han convertido en los últimos años en un auténtico motor económico, con fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional e incluso Internacional, y que alcanzan una enorme repercusión. Este fin de semana, en la comarca compostelana, se celebró la Festa do Cocido de Lalín, que cada año supera récords y atrae a decenas de miles de visitantes. Es el caso también de la Festa da Filloa da Pedra, en A Baña, una población de poco más de tres mil habitantes que alcanzó más de 15.000 durante este fin de semana recién concluido. Lo que supone para esas localidades y para toda la comarca este tipo de actividades lúdicas o gastronómicas es difícilmente valorable. Porque no solo es el momento en sí de la actividad, los visitantes y el dinero que dejen en el lugar, sino que el retorno nacional e incluso internacional, en el caso del Cocido de Lalín, generan un prestigio y una proyección que tienen un gran valor cualitativo. Galicia tiene fiestas por todos sus recunchos y en prácticamente cualquier época del año, por mucho que las verbenas tradicionales hayan perdido vigor en las últimas décadas. Pero la gastronomía, que en nuestra tierra tiene un lugar preeminente, ha ocupado su lugar. Y la cocina y los productos tradicionales gallegos han alcanzado un prestigio bien merecido en toda España. Rentabilizar ese prestigio es lo razonable.