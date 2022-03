César A. Molina, home de letras e indudable defensor da cultura

Defensor da cultura e do patrimonio en todas as súas vertentes, César Antonio Molina foi merecidamente recoñecido onte como académico de honra da Real Academia Galega de Belas Artes. Un home de letras, un poeta, narrador, crítico, ensaísta, xestor cultura e docende universitario, recibiu importantes e numerosos recoñecementos vinculados ao ámbito da cultura e das artes que amosan a súa virtude na defensa da razón creadora. Realizou un importante número de exposicións nos nove anos que estivo á frente do Círculo de Bellas Artes,e ao que se uniron outra infinidade delas cando tomou posesión da dirección do Instituto Cervantes. A súa ampla e rica traxectoria estivo sempre indudablemente relacionada cas artes plásticas e co mundo das letras, o que fai do seu ingreso na RAGBA un merecido e importante recoñecemento.