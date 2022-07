CGPJ: El Gobierno, en la encrucijada

Al igual que el atletismo, el automovilismo o el ciclismo, la política es una carrera de fondo donde además de llegar con buen tono físico a las vueltas finales hay que tener clara la estrategia a seguir. Con la legislatura atravesando su particular Tourmalet, el gabinete liderado por Pedro Sánchez no sólo parece acusar desgaste debido a su gestión de temas complejos como la pandemia, la relación con sus socios o la inflación, sino que también refleja cansancio mental. Todo lo contrario al Partido Popular, revitalizado y con ideas frescas desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la calle Génova. Así, después de presentar batalla poniendo sobre la mesa en plena escalada de precios la necesidad de rebajar impuestos y de desbaratar tras las elecciones de Andalucía –donde se impusieron con mayoría absoluta– el mantra de que los populares solo podrían llegar a La Moncloa de la mano de Vox, el extitular de la Xunta da un nuevo golpe de pedal y presenta, jun día antes del Debate sobre el estado de la Nación, una oferta para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una jugada hábil, pues no sólo marca territorio de cara a dicha cita, la primera en siete años, sino que sitúa al Ejecutivo en una posición incómoda. Después de meses echando en cara al centro derecha ser un obstáculo para actualizar la composición del órgano, los del charrán, por boca de Esteban González Pons, ponen sobre la mesa una alternativa para cumplir con el mandato constitucional de acuerdo con el actual marco legal, renunciando a la exigencia de que sean los jueces quienes elijan a sus representantes. La única condición que plantean al Gobierno para sentarse a negociar es que se “retire antes del jueves” el cambio acordado con ERC para designar a los magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional. Un planteamiento que el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia rechazó de entrada, conocedores de que tanto Podemos como los tradicionales aliados parlamentarios lo que quieren es un giro a la izquierda y medidas más progresistas. Pero cuidado, porque tampoco va a ser tan fácil defender el no al PP ante la sociedad, que en las últimas citas electorales envía mensajes inequívocos a favor de una vuelta a la centralidad. Las generales se acercan y Feijóo parece cada vez más en forma para atacar la meta con ventaja sobre su adversario. Por eso Sánchez no va a darle ningún respiro