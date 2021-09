CGPJ, mil y un días de parálisis

NO PARECE QUE, al menos por ahora, el principal partido en el Gobierno de España y quien ostenta la mayoría en la oposición vayan a ponerse de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente ya desde hace más de mil días. Ni PSOE ni PP, ni PP ni PSOE, llamados a ser los motores del pacto, dan muestras de dar el brazo a torcer en un tema que se ha convertido en este arranque de curso político en punto clave de fricción en las deterioradas relaciones entre socialistas y populares. Por un lado, el líder del PP, Pablo Casado, ha advertido ya al Gobierno que abandone toda esperanza de alcanzar un pacto para la renovación del CGPJ sin que se asuman sus condiciones. Los populares argumentan que hay que huir de la politización del órgano de gobierno de los jueces y exigen que sean éstos los que elijan directamente a doce de los veinte vocales que lo integran, y no las Cortes como hasta ahora. A su favor tienen que la Comisión Europea y el Consejo de Europa han recomendado a España que siga esa vía. Por otro lado, el Gobierno tampoco se apea de su planteamiento y ha endurecido en los últimos días sus ataques al PP, al que acusan de bloquear la renovación de las instituciones. El nuevo hombre fuerte del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, acusa a los de Casado de incumplir la Constitución, que obliga a renovar el CGPJ cada cinco años. El pacto es necesario porque la ley obliga a que se haga por mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado. Así se hace desde 1985, cuando se modificó la ley con un Gobierno de mayoría socialista. Antes funcionaba un sistema similar al que ahora defiende el Partido Popular que –también es cierto– pudo cambiar la norma cuando gobernaba y no lo hizo. Ambas partes tienen argumentos a su favor y en contra. Pero coinciden en transmitir a la sociedad una imagen de bloqueo y falta de entendimiento que nada ayuda a prestigiar las instituciones democráticas. Gran parte de los ciudadanos desconocen cuáles son las funciones del CGPJ, “órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos”. Es probable que muchos no vean la trascendencia de la discusión, pero adviertan, eso sí, que detrás del bloqueo cada parte esconde intereses de estrategia política que callan y sobreponen a la perentoria necesidad de rebajar la tensión y dar señales de que los dos grandes partidos de España son capaces de hablar, ceder y llegar a un acuerdo. ¿Lo son?