¿Cimientos sólidos o chapa y pintura?

crisis del pp. Si el primer paso para solucionar un problema es admitirlo, mal va el PP de Pablo Casado. Y es que lejos de hacer autocrítica tras el mal resultado en Cataluña, el líder de los populares y quien debe aspirar claramente a ser alternativa de Gobierno en España optó más bien por un golpe de efecto que desviase el debate al anunciar justo ahora el traslado de la sede de la calle Génova, envuelta desde hace años en la polémica de los presuntos casos de corrupción. Evidentemente, el arranque del juicio de los papeles de Bárcenas y las declaraciones del extesorero cargando contra Mariano Rajoy no ayudaron a obtener un buen resultado el 14-F. Pero tampoco fueron el único motivo de la debacle. De hecho, los problemas de los del charrán tanto en territorio catalán como en el País Vasco vienen de lejos, pues en ambas plazas le cuesta encontrar su sitio atrapado entre el independentismo y la izquierda, especialmente tras la competencia de Vox. “El problema que tenemos es de fondo. Lo que nos va a hacer reconectar con nuestro electorado no es cambiarnos al edificio de enfrente”, analizaba Casado en 2018. Un enfoque que resumía ayer aún con más claridad desde Galicia Alberto Núñez Feijóo: “El PP necesita ganar”. Esa es la clave para abrir de verdad una nueva etapa, que ha de asentarse en una reforma con cimientos sólidos... y no en un arreglo de chapa y pintura.