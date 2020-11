Cineuropa y los rituales que permanecen

HUBO UN TIEMPO aún muy cercano en el que ir al cine suponía seguir un ritual que hoy, en la mayoría de las ocasiones, se ha perdido. En la actualidad, las grandes plataformas audiovisuales ofrecen tal cantidad de películas que la principal dificultad del espectador consiste en encontrar una de su agrado después de picotear en cientos de platos por lo general mediocres, todo ello sin tener que moverse del sofá de casa y ante unos televisores que a veces ocupan paredes enteras. Hasta hace nada, acudir a un estreno a una sala de proyección conllevaba el riesgo de que fuese un pestiño y tuvieses que pasar dos horas delante de una pantalla después de haber pagado un buen dinero, sin posibilidad de pulsar una tecla y seleccionar otra propuesta. Por el contrario, cuando se trataba de un peliculón, o al menos de una cinta comercial con cierta pegada, los espectadores disfrutaban compartiendo sus impresiones al acabar la sesión y el debate se producía de forma presencial, no como las estrellitas con las que miles de internautas anónimos puntúan hoy lo que han visto. ¿Era mejor aquello que esto? No necesariamente, pero sí es verdad que el encanto del cine y sus rituales han perdido muchos puntos desde que el disfrute compartido se convirtió en un acto individual o, como mucho, familiar. Por fortuna, aquel espíritu todavía no se ha perdido del todo gracias a festivales que, como Cineuropa, inunda todos los años Compostela con una selección de películas diferentes que permanecen ajenas a la dictadura de las estrellitas y que constituyen, en la mayoría de los casos, verdaderas joyas que han pasado desapercibidas para un público embotado por la sobreoferta, por los estrenos trufados de propaganda y por el insustancial cine de sofá, pijama y mando a distancia. Cineuropa... ojalá nunca perdamos del todo aquellos rituales ¿antiguos?

BEATRIZ CASTRO/Periodista