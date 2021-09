Cogobernanza de la buena

PUEDE QUE la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, no haya dejado tras su visita a Galicia ni anuncios millonarios ni grandes titulares. Fue, la de este jueves, una incursión para pisar terreno y conocer de primera mano las inquietudes empresariales y las expectativas con las que Galicia afronta la recuperación económica y la llegada del maná europeo. La vicepresidenta vino, sobre todo, para escuchar, “ordenar” para después “resolver”, según interpretó el presidente Alberto Núñez Feijóo. Para el anuncio de los millones de Europa que serán destinados a los proyectos estratégicos para Galicia habrá que esperar, pasar todavía alguna pantalla más, o más hojas en el calendario, si se quiere. El de Os Peares es político hábil para las relaciones institucionales de distancia corta. También lo es Calviño. Ambos mandaron ayer señales de cordialidad y cooperación entre gobiernos a las que –¡triste realidad!– no nos tienen demasiado acostumbrados los políticos de esta generación. Quedó, sí, una buena imagen para la cogobernanza de la que tanto se ha hablado en el último año, la que ofrecieron unos y no dejaron ejercer después, o la que reclamaron otros y no practicaron cuando pudieron hacerlo. En la cuestión de los fondos europeos, no sin cierto temor a que primen los intereses políticos por encima de la equidad territorial, Galicia reclama desde hace tiempo transparencia en los criterios que se utilicen para el reparto. La Xunta ha levantado la mano a menudo para pedir la palabra y que se le tenga en cuenta para la gestión de los Next Generation, para los que Galicia presenta buenos proyectos, pensados para transformar y modernizar el tejido productivo y que nuestra economía pueda ser más competetiva en el mercado global. Ahora Calviño ha movido ficha en ese sentido y ha pedido al presidente Feijóo que le remita los planes empresariales que el Ejecutivo autonómico considera “prioritarios y más importantes para colaborar de la forma más estrecha posible” entre ambas administraciones. Ordenar para después resolver. Un paso para la cogobernanza de la buena que habrá que ver aún cómo se plasma. Porque muy probablemente habrá recelos entre las diferentes comunidades autónomas cuando se distribuyan los dineros, y es fácil intuir que la tentación llamará a la puerta del Gobierno para que los fondos, o una parte al menos, se utilicen con fines de corte electoral o para favorecer a gobiernos amigos. “Pruébame, dijo el veneno”, canta Sabina. El temor a la discrecionalidad existe. Y debe ser el Gobierno, con hechos, quien lo haga desaparecer.