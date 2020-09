Cogobernanza en el regreso a las aulas

miles de estudiantes volverán esta semana a las aulas en el segundo turno del inicio del curso académico en Galicia en el año del coronavirus. Lo hicieron primero los más pequeños, los alumnos de Primaria e Infantil, y lo harán ahora los de la Universidad, ESO, Bachillerato, FP y enseñanzas especiales. Sobra decir ya a estas alturas que la pandemia ha hecho que el de este año sea el arranque académico menos normal de la historia reciente, y que no hay más remedio que afrontar la realidad como es: la covid-19 impone estar vigilantes ante la aparición de nuevos casos entre la comunidad educativa y obligará, probablemente durante todo el curso, a abrir y cerrar aulas y hasta centros enteros para evitar la expansión de cualquier brote. Los primeros diez días del curso en las primeras etapas de la educación han dado pistas claras de lo se nos viene encima: solo en los centros dependientes de la Xunta se han registrado casi un centenar de positivos y se han tenido que cerrar 27 aulas para evitar males mayores. Pero por ahora, que se sepa, en ningún caso la pandemia se han desparramado. Quiere esto decir que, pese a los sobresaltos en la difícil tarea de organización de la vuelta a las aulas –que los ha habido, y gordos, por los cambios de última hora en las directrices y la falta de medios humanos y materiales para afrontar las necesarias medidas de seguridad– el curso ha empezado con cierta dosis de tranquilidad porque, según parece, el protocolo está funcionando. Que habrá también sobresaltos, tensiones, nervios, inseguridades, miedos y dificultades por doquier es cosa segura para este nuevo turno en el regreso a las aulas. A los equipos directivos de los institutos, e igualmente a los de las facultades, hay que reconocerles el enorme esfuerzo que han hecho para pertrechar los centros contra el covid. A algunos se les ha pedido imposibles, se han visto desbordados, y han tenido que alzar la voz, pero eso ha ayudado a que el curso empiece con más profesores en las aulas y más garantías en cuanto a seguridad se refiere. Y eso también es de agradecer. Cogobernar en la educación desde los niveles más bajos, aquellos que han de aplicar las directrices que marcan los más altos, también es importante. Igual que lo será la responsabilidad de los alumnos y las familias –y la comprensión ante los fallos que se van a cometer, por qué no decirlo–. Lástima, eso sí, que en esto de la cogobernanza en la educación se haya llegado a última hora, como esos alumnos no demasiado aplicados que se meten el atracón la víspera de un examen para, al menos, intentar salvar los muebles. Que así sea.