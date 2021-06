Cogobernanza... ¿qué cogobernanza?

el pasado miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa tras el Comité Interterritorial de Salud, que agrupa al ministerio y las consejerías de salud de las distintas autonomías, anunciaba que no se había tomado ninguna decisión sobre la relajación del uso de la mascarilla, como pedían algunas comunidades sobre todo Galicia. La cuestión fue traslada a las conferencias sectoriales a fin de realizar una valoración previa, aseguraba la ministra recordando que veinticuatro horas antes “la Comisión de Salud Pública, no abordó en su reunión esta cuestión”. Insistió Darias que no existía una fecha concreta ni los escenarios en los que podría propiciar la relajación de ese uso. Adelantaba eso sí que sería “pronto” y que esta medida implicaría “el cambio de la ley nacional que la rige”, al tiempo que indicaba que “será una iniciativa en el marco legal y en coordinación con las comunidades autónomas”.

Apenas 36 horas después las conferencias sectoriales había hecho su trabajo, en tiempo récord, para que el presidente del Gobierno en una visita a Barcelona como no podía ser de otra forma, anunciara que esta próxima semana secelebrará un consejo de ministros extraordinario en el que va a anunciarse que se deroga orden ministerial publicada en el BOE el jueves 21 de mayo de 2020, por el que se fijaba la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo el territorio español. Conviene recordar que apenas unas semanas antes el director del Centro Coordinador de Alerta y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, consideraba que utilizar cubrebocas, y es textual, es como “matar moscas a cañonazos”. Vamos que en un suspiro pasaron de ser prescindibles a aconsejables y, sin solución de continuidad, obligatorias. Lo mismo que ocurre ahora pero a la inversa. El martes la Comisión de Salud Pública y el miércoles el Consejo Territorial aparcaron el tema de su retirada y el viernes el presidente decide que son elemento prescindible.

Fue Alberto Núñez Feijóo el primer político español que pidió eliminar las mascarillas siempre con el OK de los expertos sanitarios y tiene razón ahora cuando afirma que tras el anuncio de Pedro Sánchez se esconde una “decisión política”; es más, toda la impresión de que desprende un tufillo triunfalista muy propio de una presidente que gasta fama de ventajista. Este anuncio unilateral echa por tierra su teoría, mil veces pisoteada, de la cogobernanza con las comunidades; unas autonomías que no han dudado en afear al Gobierno que se haya anunciado sin haberlo consensuado en el Consejo Interterritorial. Eso a Pedro Sánchez le preocupa lo más mínimo. Él sigue a lo suyo.