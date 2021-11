Colapso mundial en el comercio

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS volvimos a ver escenas que, antes de la pandemia, nos hubiesen parecido dignas de cualquier serie apocalíptica: colas de personas tratando de hacerse con alimentos, otros productos o carburantes en grandes centros comerciales, súper y gasolineras del Reino Unido, y problemas también en EE.UU. No sólo es por la falta de camioneros o incluso matarifes, que obligan a sacrificar cerdos que no tiene quien acabe con ellos para llevarlos al mercado. No nos extrañan tanto porque ya las vivimos en los primeros compases del confinamiento. Ahora, a raíz de la covid, vivimos un desajuste brutal entre producción y demanda, la primera aún recuperándose y sufriendo carencias de materias primas, y la segunda con ansia de consumir. Por el medio, una inédita crisis energética y el grave colapso en las grandes redes de distribución mundiales, ejemplificadas en puertos asiáticos incapaces de dar salida a todos los contenedores que les piden, de todos los rincones del globo. Aquí, nos garantiza el Clúster da Función Loxística, eso no está pasando. Los puertos están prestos para recibir y enviar lo que haga falta, y las empresas no dudan, incluso, en traer en camión desde Asia lo que antes venía por barco. Nos tranquilizan asegurando que no habrá desabastecimiento, trabajan para ello. Otra cosa serán los precios, porque todo apunta al alza. Y mucho.