Colegios donde los niños crecen felices

UNO DE LOS ARGUMENTOS empleados por la jueza en su auto sobre la polémica separación de una pareja fue calificar una aldea de Muros como parte de la Galicia profunda frente a las cosmopolita Marbella. Señalaba que la familia estaba domiciliada en “una ciudad cosmopolita, que tiene todo tipo de infraestructuras, con todo tipo de colegios para poder educar a un niño, públicos o privados (...) y que, en definitiva, ofrece múltiples posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad de un niño y para que crezca en un ambiente feliz” afirmando que “eso no sucede con la pequeñísima población en la Galicia profunda a la que se ha trasladado la madre, lejos de todo”. Opinión muy subjetiva de la magistrada María Belén Ureña que convulsionó a todos los estratos de la sociedad gallega y, seguro, con la complicidad de esa España vaciada de la que tanto se habla y en la que mucho queda por hacer. Quizás la jueza no tenía suficientes medios para valorar lo que, visto desde la distancia, fue un exabrupto, y se limitó a tirar del tópico habitual: siempre es mejor vivir en Madrid que en Lugo o, como es el caso, no hay color a la hora de elegir entre Marbella y Torea. Sobre gustos no hay nada escrito, la gestión de los sentimientos pertenece a cada persona, pero en lo que se refiere a cuestiones tangibles (“que tiene todo tipo de infraestructuras, con todo tipo de colegios para poder educar a un niño, públicos o privados”) es fácilmente medible en cantidad y evaluable la calidad. Galicia es una de las autonomías españolas con más y mejores equipamientos educativos; en el informe Pisa nuestra comunidad es líder en Ciencias y ocupa el quinto lugar en Matemáticas, mientras que Andalucía se hunde en el puesto 16 solo por delante de Canarias, Ceuta y Melilla. La tasa de fracaso escolar gallego es del 12% frente al 21,8% andaluz, la peor de nuestro Estado con excepción de las dos ciudades autónomas, y el porcentaje de ninis en el sur de la península dobla a los del Finisterrae. Datos incuestionables, pero el peor de los varapalos para la osadía –si no ignorancia– de la magistrada, sin entrar en otro tipo de valoraciones sobre el polémico auto judicial, quizás se haya producido este jueves cuando los cosmopolitas reyes de España viajaron a Baldráns y Pexegueiro, aldeas de la Galicia profunda, para hacer entrega del premio Escuela del Año al Centro Rural Agrupado Mestra Clara Torres de Tui, otorgado por la también cosmopolita Fundación Princesa de Girona. Felipe VI destacó “la diversidad, la apuesta por la innovación, la calidad de la docencia, la cultura y los valores de este centro” una opinión extensible a la mayoría de colegios e institutos, hospitales o centros de salud de nuestra comunidad, donde los niños crecen felices y desarrollando su personalidad. La jueza se pasó siete pueblos. Podría venir al de Muros para que vea lo bien que se vive.