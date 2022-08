Como en casa en ningún sitio

Los ciudadanos ven muchas veces a los políticos como personas que viven en una realidad paralela, muy lejos de la cotidianidad de la mayoría. Subidos al coche oficial, rodeados de asesores y sin tener que preocuparse de pagar los peajes, las comidas o los cafés, puede dar la sensación de que su único contacto con la realidad es a través de los informes que llegan a sus despachos. Sin embargo, como ayer evidenció una vez más Alberto Núñez Feijóo, los líderes de los grandes partidos también sienten y padecen como todo el mundo y sus formas de motivarse o recargar pilas para afrontar la vuelta al trabajo no son tan distintas a las del resto. Así, a las puertas de que las Cortes retomen su actividad habitual después del parón del verano, ante un otoño que se prevé caliente, en línea con el pronóstico meteorológico, el máximo responsable del PP necesitaba pasarse antes por Galicia. “Donde empezó todo”, como admitió emocionado en la carballeira de San Xusto durante la tradicional reunión con cargos, afiliados y simpatizantes antes de regresar a Madrid. A pesar de tener una dilatada experiencia en un oficio donde ocupó numerosos cargos que le obligaron a viajar por todo el mundo y pasar tiempo fuera del hogar, el de Os Peares, afincado ahora en la capital, echa de menos su tierra y también a sus compañeros y amigos del PPdeG. Rodeado de su sucesor en San Caetano, Alfonso Rueda, la secretaria xeral de los del charrán, Paula Prado, o el expresidente Mariano Rajoy, además de los barones de Castilla y León, Madrid, Andalucía y Murcia, el aspirante para suceder a Pedro Sánchez en las próximas generales buscó inspiración en Cerdedo Cotobade y parece que ideas para los españoles no le faltaron: bajar impuestos, reducir ministerios, presentar un plan energético que no dañe al tejido productivo o proponer un debate en el Senado para revisar la situación de España fueron algunas de las iniciativas que avanzó. Tampoco olvidó exigir más médicos para reforzar la sanidad, abogar por una justicia independiente o por la cordialidad lingüística. “Estamos ilusionados y preparados”, aseveró mirando de reojo a municipales y autonómicas. A continuación tocará el asalto a La Moncloa, donde es posible, según las encuestas, que termine mudándose. Aunque de momento, como dice un conocido anuncio de espetec catalán, como en casa, en ningún sitio.