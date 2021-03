Como si fuéramos parvulitos

EN LOS ÚLTIMOS días parece haberse desatado una especie de competición, desde los despachos políticos, dirigida a ver quién lanza más mensajes de ánimo a la sociedad en torno a la evolución de la pandemia. Así, desde Madrid no paran de llegar noticias sobre el próximo desembarco de millones de vacunas listas para ser administradas a otros tantos españoles; en Galicia también hay mucha euforia con lo bien que marcha, según nos intentan transmitir, la inmunización de los mayores de ochenta años, y en Santiago ya hay quien se atreve a pronosticar que en junio concluirá prácticamente la sequía de vuelos en Lavacolla y todo volverá, o casi, a la normalidad. Es decir, que en muy pocas semanas cientos de aviones surcarán de nuevo los cielos para traer a Compostela a muchos miles de turistas ávidos de dejarse los cuartos en la ciudad. Ojalá sea así, pero los datos actuales meten miedo, el verano está a la vuelta de la esquina y los tercos datos señalan una y otra vez que el proceso de vacunación avanza con una lentitud exasperante, que la mayoría de los hoteles siguen cerrados y que, pese a los pocos que hay para repartirse el supuesto pastel, la ocupación no llega ni al 15 %. No es cuestión, en absoluto, de caer en el pesimismo, pero la gente está cada vez más harta de escuchar promesas que tardan en cumplirse mucho más de lo previsto y seguramente lo que debería hacer la clase política es pintar un escenario más realista de cara a un verano en el que, casi con total seguridad, el sector turístico volverá a sufrir un revés importante. Si las previsiones se inflan de una forma irresponsable, y eso es lo que parecen estar haciendo muchos políticos, la decepción será tremenda. Por el contrario, si impera la sensatez, todos sabremos a qué atenernos. Ya está bien, en suma, de tratarnos como parvulitos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista