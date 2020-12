Como un túnel sin tren expreso

esTÁ CLARO que no sería de recibo incluir a los bares en el listado de servicios esenciales para la sociedad en caso de pandemia, pero lo cierto es que una ciudad con los locales de hostelería cerrados es como una chimenea sin leña, un campanario sin campanas o un túnel sin tren expreso, que diría el maestro Sabina. Así, salir a dar una vuelta por las calles de Santiago se ha convertido en las últimas semanas en una actividad incompleta y desconcertante para una buena parte de los viandantes por el simple hecho de no tener un lugar donde tomar algo después del paseo o ver la vida pasar, junto un café o una cerveza, desde detrás de los cristales. Puede parecer una tontería, pero no lo es, más que nada porque poder desarrollar las benditas rutinas diarias resulta a veces más beneficioso para la salud que los mejores medicamentos. Pese a todo, elevar tal carencia a la categoría de drama resultaría grotesco –ojalá todos los problemas fuesen de ese calado– y además el cierre casi total de los bares ha puesto de manifiesto de nuevo la enorme capacidad de adaptación que tiene género humano a las circunstancias. De hecho, a lo largo de noviembre nos hemos acostumbrado a tomar tan ricamente el café para llevar sobre los bancos de cualquier calle, o apoyando el vaso en el capó del coche. Muchos trabajadores también han sobrellevado sin aspavientos la incomodidad que supone dar cuenta de la tartera o del bocadillo en el andamio... y resulta que eso mismo lo hacen desde hace muchos años –comer en los parques o en el banco más cercano a sus oficinas-– infinidad de europeos de todas las clases profesionales, incluso los brokers mejor pagados de la City londinense. A todo, en suma, se acostumbra uno. De todas formas, hoy toca brindar por la reapertura de los bares... y juntar las copas para que nunca más tengan que volver a cerrar.

BEATRIZ CASTRO/Periodista