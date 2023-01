Competir o morir, esa es la cuestión

Galicia, con sus apenas 2,7 millones de habitantes, cuenta con tres terminales desde las que poder volar. Sin embargo, cada vez más gallegos eligen coger el avión en Oporto para realizar sus desplazamientos. La explicación a esta paradoja, por compleja que pueda parecer sobre el papel, es extremadamente simple en la práctica. La ciudad portuguesa “ofrece mejores precios y muchas más rutas a nivel internacional”, que es esencialmente lo que seduce a los potenciales usuarios, junto a otros factores como una envidiable conexión por metro desde el centro urbano. Con estas cartas sobre la mesa, si nada cambia, el panorama para los aeródromos autonómicos “no es especialmente optimista” mirando hacia los próximos años, tal y como indicaron este miércoles los expertos del Foro Económico durante la presentación de su último informe. Su pronóstico es claro: mientras aquí se seguirán perdiendo pasajeros, la segunda capital lusa continuará creciendo. Eso sí, señalaron, siempre es posible diseñar una nueva estrategia de especialización y una planificación distinta para intentar revertir la situación, en lugar de dejarse arrastrar por la marea. En este punto, este grupo de prestigiosos economistas acostumbrados a analizar los datos de manera científica –no contaminados por localismos o partidismos–, y utilizarlos para hacer proyecciones de cara al futuro, apuntan que solamente Lavacolla estaría en condiciones de tener un cierto desarrollo para competir con el Sá Carneiro y apelan a revisar el actual diseño donde no existe una gestión unificada entre las tres pistas, algo en lo que “se tendría que haber avanzado bastante”. Y sin embargo, como está a la vista de todos, esa visión global de poner las infraestructuras autonómicas al servicio del interés general y no de un alcalde concreto sigue siendo una utopía. La política, especialmente en plena precampaña hacia las municipales, sigue sin encender las luces largas para ver más allá de su minifundio. Un mal que se reproduce en otros ámbitos como el portuario, con instalaciones que son totalmente dependientes de la industria local, tienen muy poca capacidad de captar tráfico para distribuir a otros territorios y en un plazo breve serán presa fácil para Leixoes, también en el norte del país vecino. En un mapa de la UE muy distinto al de hace 40 años, donde no hay fronteras y la división no es la provincia sino la Eurorregión, las recetas no pueden ser idénticas a las de los 80. Competir o morir, esa es la cuestión. Pese a quien pese.