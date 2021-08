Complejo debate sobre la obligatoriedad

LAS DECISIONES JUDICIALES, se compartan o no, conviene acatarlas y respetarlas. Cuando favorecen y si no lo hacen. Esa debería ser norma de obligado cumplimiento una vez que se agoten todos los recursos legales. El fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que acuerda “denegar la autorización judicial de las medidas consistentes en la exhibición de documentación para acceso a determinados establecimientos” supone un cambio radical con respecto a lo ocurrido durante esta larga pandemia: el TSXG siempre validaba las medidas que presentaba la Xunta con el argumento de la defensa y protección de la salud pública.

Ahora no pasa el filtro y para conocer las razones, obligados estamos a esperar que se haga público el contenido del auto, aunque de entrada pueda sorprender que se manifiesta en contra del criterio, que no es vinculante, del Ministerio Público, que sí consideraba pertinente la medida de Sanidad que obligaba a exhibir certificado covid o PCR para acceder a locales de hostelería y ocio. No afecta a derechos fundamentales, aclaraba la Fiscalía.

Discrepa el TSXG unificando criterios con sus homólogos de Andalucía, Cantabria y Canarias, que tomaron idéntica decisión, lo cual no deja de ser una actuación coherente desde el punto de vista de la maltrecha coordinación judicial. También sigue la decisión del Gobierno de España que, ante la petición de la mayoría de las comunidades, rechazó activar una norma general.

¿Qué ocurre en el resto de Europa? Francia e Italia fueron los dos primeros países que impusieron esa obligatoriedad del certificado de vacunaciones no solo en bares, restaurantes y hoteles, sino también en muchos comercios. El pasaporte covid es legal en 38 países europeos, aunque solo 33 lo tienen implementado: los 27 socios comunitarios y seis adheridos, que son San Marino, Noruega, Suiza, Islandia, El Vaticano y Liechtenstein. En 21 de ellos, según datos del pasado viernes, es imprescindible exhibirlo para acceder a los establecimientos que ahora rechaza el TSXG. España, Alemania, Suecia o Finlandia solo lo requieren para viajar, fin por el que se concibió en la Comisión Europea.

Esa es la compleja situación, pero volviendo a Galicia conviene recordar que la implantación de esta medida fue una propuesta del propio sector de la hostelería y que un 85% de afiliados de las distintas asociaciones prefieren que siga en vigor antes de verse obligados a cerrar para garantizar la salud pública. Es un debate interminable en el que en numerosas ocasiones nos olvidamos que estamos jugando con demasiadas vidas humanas. Y que este coronavirus no es como para tomárselo en broma.