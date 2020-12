Computación a la gallega o cuántica

INnovar O ACABAR condenados. No queda otra. Apostar por el futuro, investigar y desarrollar nuevas formas de hacer las cosas, de forma más eficiente y sostenible, productos que aporten valor añadido sin contribuir a la degradación del medio. Inventar nuevos caminos para que nunca, nunca más nos coja desprevenidos ni una pandemia, ni un meteorito, ni cualquier otra amenaza que podamos imaginar. A todo ello contribuirá, más pronto que tarde, la computación que viene, la cuántica, que va más allá de la tradicional basada en los bits, en el mundo que marca que los datos se muevan al ritmo de o un 1, o un 0. Lo que llega baila, si nos permiten la licencia, casi al son del tan nuestro “depende”. Porque entre unos y ceros hay todo un universo de posibilidades. Los nuevos ordenadores cuánticos, como el que la Xunta ha conseguido introducir ya para levantar en el Cesga, el Centro de Supercomputación de Galicia, el germen de lo que será un gran polo de la I+D+i gallega, con conexión directa con Vigo y con todos los centros de conocimiento y conglomerados productivos estratégicos para Galicia. Hay que entrar cuanto antes, dar el salto de los bits a los qubits o bits cuánticos, en plena batalla por la supremacía de las grandes tecnológicas de EE. UU. (Intel, Google, IBM...) y China. No podemos perder este tren de progreso. Porque ya somos algo cuánticos... y no lo sabíamos.