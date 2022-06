hace ya bastantes años que Santiago dejó de ser una ciudad modélica en lo que respecta a la limpieza viaria, que por lo general se mantenía en unos niveles más que buenos salvo cuando los botelloneros de turno dejaban la Alameda y las rúas del Ensanche y del casco viejo convertidas en un asqueroso mar de papelotes, vómitos y vasos rotos. De aquella era raro bajar a primera hora de la mañana a la calle, a pasear el perro o tomar el primer café, y no encontrarte con alguna de esas maquinitas que, dotadas con varios cepillos giratorios, iban frotando con agua y jabón todas las aceras y los zócalos de los edificios. Cuando pasaban, el ambiente olía a limpio y daba gusto pasear por las calles mojadas. Hoy, como ayer y como en los últimos años, aquellos cochecillos barredores han desaparecido prácticamente del escenario urbano y al bajar a la calle solo encuentras mugre acumulada. Pero lo peor no es eso, sino los cientos de bolsas de basura que se acumulan, a cualquier hora, al lado de unos contenedores que dan grima, cuando no tirados junto a los portales de la zona monumental o en medio de cualquier parque. Esa decadencia higiénica comenzó durante el penoso desgobierno de Compostela Aberta, cuyos responsables eran verdes y ecológicos solo de boquilla, y continúa hoy pese a las reiteradas promesas de que el servicio de limpieza experimentará tal cambio que no lo conocerá ni la madre que lo parió. Mucho está tardando esa transformación. Tanto, que al final acabaremos olvidando aquellos tiempos en los que Compostela amanecía siempre con la cara lavada y recién peiná.