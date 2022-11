Con la salud no se juega

Desgraciadamente, no puede decirse a día de hoy que la Sanidad en España, un servicio básico para la sociedad, esté en su mejor momento de forma. Más bien presenta algunos síntomas de fatiga. La falta de médicos y demás personal, las largas esperas por una cita en Atención Primaria o la sobrecarga en algunos centros son cuestiones que preocupan en Galicia, pero también en Madrid, Aragón o Extremadura. Es decir, no es un problema de las comunidades gestionadas por el PP o el PSOE, sino una cuestión de Estado que, en buena lógica, requeriría un acuerdo de Estado. Sin embargo, Spain is different, y no sólo por el sol y playa, sino también por una política que a veces da la sensación de no saber priorizar el interés general de la población a los cálculos electorales. Y es que hablamos de un tema especialmente sensible, pues todo el mundo pasa por un ambulatorio o un hospital en algún momento de su vida. Por eso, cuando se habla de privatización, desmantelamiento o liquidación del sistema sanitario público es comprensible que se enciendan todas las alarmas y produzca un evidente desgaste de quien ocupe el poder, sea en La Moncloa o en Monte Pío, da igual. En esta línea, en un momento crítico tras el test de estrés que supuso –y supone– la covid y en pleno repunte vírico, que los expertos vinculan a la retirada de las mascarillas, es más necesario que nunca que la atención de los enfermos, en vez de dividir nos una. En lugar de que cada quien haga la guerra por su cuenta, se requiere un mínimo de cohesión. Lo primero, en estas situaciones, debería ser realizar un análisis exhaustivo y objetivo de las debilidades a fin de acometer los ajustes necesarios, para a continuación enfocar los recursos a dar respuesta a los desafíos relacionados con la emergencia climática, los cambios demográficos, el envejecimiento, las enfermedades crónicas o la formación de los profesionales, entre otros. Al revés que en otras materias como la lucha contra el terrorismo, sobre la que sí se pusieron de acuerdo José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, o las pensiones, que se abordan en el marco del Pacto de Toledo, la Sanidad y la Educación se siguen resistiendo al entendimiento. Conseguirlo por fin sería un sueño, aunque visto el clima de fondo parece más bien una utopía. Una pena. Con la salud no se debe jugar.