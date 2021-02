¿Con qué sueñan los líderes de Podemos?

no hará caso Pedro Sánchez, por descontado, a la petición que le trasladaron ayer la presidenta Ayuso y el alcalde Almeida para que aparte a Pablo Iglesias de las instituciones de Gobierno. Es, sin embargo, una reclamación más sensata de lo que a muchos les puede parecer. La cohabitación de socialistas y podemitas en el Ejecutivo de la nación ha degenerado en algo muy parecido a un infierno, y confirma de pe a pa aquellos temores del inquilino de La Moncloa cuando se resistía a un pacto que no le dejaría dormir por las noches. Los enfrentamientos en el Consejo de Ministros son más tensos cada día que pasa y se producen sin disimulo, ante la mirada estupefacta de la sociedad española. Al choque de trenes entre la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Irene Montero por las leyes de igualdad –Unidas Podemos no solo no apoyó la ley Zerolo en el Congreso, sino que intentó tumbarla–, se suma sin solución de continuidad el incendio que alimenta en Twitter con palmaria inconsciencia Pablo Echenique, portavoz parlamentario de UP, con su apoyo y aliento a las violentas protestas contra la entrada en prisión de Pablo Hasél. No se trata solamente de que la interpretación que el dirigente podemita hace de la libertad de expresión, con el beneplácito de su partido, sea tan discutible como el uso que le da el lenguaraz rapero catalán. Se trata, sobre todo, de algo más profundo, apuntado ayer mismo por la señora Calvo, creemos que con sentidiño: “Una cosa es defender la libertad de expresión, y otra es alentar situaciones con heridos y detenidos”. Ni más ni menos. La del señor Echenique es la irresponsable estrategia del bombero pirómano, de igual manera que lo de Podemos es un brindis al sol cuando reclama “una reflexión para profundizar la democracia”, pero se guarda muy mucho de condenar unos disturbios desproporcionados e inaceptables. De idéntico modo a cómo contaminaron el discurso público con la hoy arrinconada milonga de la casta –hasta que lograron ser casta, disfrutar de chalé, pisar moqueta y pagar niñera con dinero público, o sea–, intentan ahora los líderes podemitas callar a los críticos acusándoles del peor de los pecados: son fascistas los que no tragan con el casoplón, son fascistas los que se escandalizan por lo de la niñera o la asistenta de hogar, son fascistas los que les exigen mejor gestión, son fascistas... Estas son las miserias que calcinan al Gobierno de coalición, un experimento en el que los antisistema –es lo que son, bien se ve– no sueñan con ovejas eléctricas, sino con demoler los pilares del sistema. ¿El Octubre de Lenin? Quizás, quizás, quizás.