Concello y Xunta bajo el mismo criterio sanitario

el pasado martes se dieron a conocer las medidas que la Xunta ha tomado de cara a la celebración de las próximas fiestas de Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, restringiendo los límites horarios a los locales hosteleros, y en especial, a los de ocio nocturno, que tendrán que cerrar 2 o 3 horas antes de lo que venían haciendo hasta el momento. Esto puede suponer un duro golpe para muchos locales, que ya han confirmado que ante tales medidas preferirán no abrir en ningún momento, o al menos, no en noches especiales como la de Fin de Año. Sin embargo, por un lado hay que contemplar la posibilidad que tienen estos locales para acogerse a una serie de ayudas económicas que la Xunta también ha confirmado, y por otro, el aspecto más importante; la necesidad de reducir el número de contagios antes de que supongan un excesivo traslado de contagiados a los centros hospitalarios gallegos. Como señalan las cifras, en los útimos días se han pulverizado todos los registros de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, y es por ello que el Comité Sanitario y la Xunta han decidido actuar, con precaución y exponiéndose a las críticas, para que esta ola finalice como está siendo hasta el momento: estable en hospitalizaciones y sin apenas fallecimientos.

Y en medio del debate actual sobre si estas medidas son o no necesarias dado el rotundo éxito de la vacunación (que es la causa de que esta sexta ola pueda pasar desapercibida en cuanto a desgracias), es de agradecer que desde el Concello, aunque tenían todo preparado para la gran fiesta del Obradoiro, se haya acompañado el objetivo que trasladan, cancelándose las campanadas que se habían planeado en el Obradoiro con 2.500 asistentes, o la Cabalgata de Reyes. También se agradece el sentido común que conllevan, pues el Concello no puede andarse con celebraciones multitudinarias mientras los locales de la ciudad sufren por no poder abrir.