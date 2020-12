Confianza en la sociedad civil

HACE UN AÑO en este mismo espacio nos referíamos a que “en el debate entre la ética y la estética nos estamos jugando nuestro futuro. Mientras eso ocurre no nos queda más que desear un feliz 2020 a todos y esperar que el viento siga soplando de cola”. La verdad es que nadie esperaba, en una Galicia que se preparaba para las elecciones autonómicas tras pasar las generales, los 365 días que nos tocó vivir. El coronavirus, algo tan lejano como desconocido, lo trastocó todo: buenos deseos, esperanzas de futuro y una posición económica que auguraba época de vacas gordas. Por eso, cualquier balance que se pretenda hacer debe tener en cuenta, desde la óptica de nuestro país, los casi dos millones de personas contagiadas, más de 60.000 en Galicia, y los 50.689 fallecidos oficialmente –en torno a 80.000 reales– por COVID. Es el peor de los datos. Pero también hay que aludir a la otra pandemia, la económica, que deja un panorama igual de desolador: España perdió 370.000 empleos, aún hay 750.000 personas en ERTE y se destruyeron 86.000 empresas. De lo que está por llegar pocas cosas buenas augura: la previsión de retroceso de nuestra economía oscila entre el 11,2% y el 12,8%. ¿Y Galicia? La comunidad no podrá beneficiarse al 100% en este esperado 2021 del efecto Año Santo; los vuelos están paralizados, el turismo hundido y el Camino seguirá bajo mínimos... hasta que la inmunidad alcance a un 75% de la población. Corren malos tiempos y no solo para la lírica, que cantaba Golpes Bajos. Ante el final de un año más que complicado, en EL CORREO GALLEGO queremos lanzar un mensaje de optimismo y convertir en nuestra la idea de que entre todos podemos parar este virus. Lo hacemos rindiendo homenaje a la sociedad civil personificada en los Premios Gallegos del Año. En este 2020 llegaríamos a la edición XXXI, la especial situación por la que atravesamos obligó a aplazar, que no a suspender, el multitudinario acto de entrega de estos galardones tan especiales que reúnen en la milenaria Compostela a lo mejor de Galicia. De ahí que nuestro suplemento especial de Fin de Año vaya dedicado a todos ellos, a quienes a largo de estas tres décadas fueron premiados por su inagotable labor en defensa de los intereses de Galicia, y a los héroes de la pandemia, con el personal sanitario que se enfrenta en primera línea al virus, fueron reconocidos este año. Todos ellos, los galardonados de la edición de la pandemia, serán convocados para recibir su galardón en cuanto las circunstancias sanitarias lo permitan. Desde EL CORREO miramos adelante con la confianza en el futuro, también en las administraciones, y conscientes de que la sociedad civil, protagonista vital de la recuperación, merece todo nuestro aplauso. ¡Feliz 2021! ¡Qué llegue el fin de la pesadilla!