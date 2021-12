Contaminación y calidad de vida

santiago Desde prácticamente sus inicio, uno de los problemas fundamentales del Ensanche fue el tráfico. Hay que pensar que son muy pocas las calles que pueden acoger una doble dirección entre Juan Carlos I y Romero Donallo, y si se pudieron ampliar las aceras tuvo que ser a base de llevarse por delante las plazas de aparcamiento, solo parcialmente compensadas con la construcción de estacionamientos subterráneos de pago. Si a ello le sumamos que en la capital de Galicia circulan a diario más coches que ciudadanos censados, entre los que trabajan aquí o vienen a hacer gestiones, el resultado es que la zona comercial por excelencia de la ciudad tiene un serio problema con los vehículos, como bien saben los que intentan conseguir una plaza en un garaje del centro. Y no debemos olvidar que esta búsqueda es precisamente uno de los principales motivos de los atascos, porque no hay más que ver cómo en las calles en las que no hay posibilidad de parar ni para hacer un recado, la circulación se reduce al mínimo, solo el tráfico pasante, como se comprobó con la reurbanización de las calles. El siguiente paso es la recuperación del espacio para los peatones, algo que reduce la contaminación y mejora la calidad de vida. Las zonas de clara preferencia peatonal se van imponiendo poco a poco en todas las ciudades, porque además tienen la ventaja de que ayudan a cumplir los límites de velocidad. En Santiago, el estreno de la instalada en Montero Ríos ha resultado muy positiva, hasta el punto de que ya está en marcha otra en la nueva Intermodal. Ahora se proyecta una más también en el Ensanche, y precisamente en uno de los cruces que más quebraderos de cabeza da a los peatones. Todo lo que sea reducir el tráfico en el centro a lo que sea mínimamente imprescindible y siempre que quede garantizado el suministro de las necesarias mercancías, debería contar con el máximo respaldo de los ciudadanos.