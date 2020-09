Continuidad, renovación y ‘sentidiño’

RECORDABA Javier Casqueiro tras la cuarta victoria electoral de Alberto Núñez Feijóo una frase que le dirigió el ahora presidente de la Xunta a don Manuel Fraga cuando fue elegido para pilotar la transición en el PPdeG: “No sé si soy, dentro de sus apóstoles, San Pedro, San Juan o el señor Santiago, pero le digo una cosa, don Manuel: yo nunca seré Judas”. Era su promesa para garantizar dos aspectos tan aparentemente contradictorios como continuidad y renovación. Y no se puede decir que don Alberto no haya cumplido fielmente con su palabra en todos y cada uno de sus actos.

Señalaban las quinielas que no habría cambios sustanciales en la formación del nuevo gobierno de la Xunta, recordaban que hace cuatro años mantuvo el equipo que le llevó a renovar la mayoría. Si lo hizo en 2016 seguro que en 2020 seguirá por esa línea. “Lo que funciona no se cambia”, decían que había dicho un presidente que tiene sus propios códigos y firmes convicciones. Por eso, inicialmente, sorprendió la microrevolución acometida. Dirán sus críticos que la no continuidad de los titulares de Sanidade y Educación es reconocer un fracaso en la lucha contra la pandemia. Pero el presidente emitió señales en las últimas fechas. A Vázquez Almuiña no dejará de agradecerle su labor desde principios de marzo, pero fue mucho el desgaste al que se vio sometido: ni un solo día de descanso en estos más de seis meses. Parece garantizada la continuidad del equipo de esta Consellería, síntoma de que las cosas se hicieron bien. Lo de Carmen Pomar estaba más claro. Feijóo necesitaba para ese puesto, en una circunstancia especialísima como la que vivimos, a un peso pesado de su Gobierno, Román Rodríguez, veterano y extraordinario gestor. El cupo de renovación se completó con los cambios entre consellerías y la creación de Empleo e Igualdade, cuestiones que preocupan para encarar la imprescindible recuperación. Fortalece con Turismo al vicepresidente Alfonso Rueda, fiel a su lado desde el inicio, y consolida el poder de Francisco Conde con otra vicepresidencia. El monfortino es uno de los pilares junto al lalinense Román Rodríguez, quien vuelve a hacerse cargo de las competencias en Educación y Universidades, una superconsellería que mantiene Cultura con peso propio de cara al Xacobeo 2021, pendiente de ubicación. Tendrá que pacificar un sector educativo siempre muy beligerante. Conviene recordar que ya lo consiguió en su etapa anterior, algo que valora el presidente y reconocieron ayer los sindicatos. Continuidad y renovación. En 2009 Feijóo marcó una hoja de ruta que cumple en cada nueva etapa de su gobierno. Vuelve por sus fueros. No sorprendió a nadie. Le deseamos buena fortuna por el bien de Galicia.