Contratos caducados, ciudad paralizada

EL FORO Cívico de Santiago, que agrupa a una veintena de instituciones de la ciudad, ha puesto de nuevo el dedo en la llaga al afirmar que la capital gallega no puede permitirse el lujo de seguir funcionando con la mitad de las grandes concesiones administrativas caducadas, entre las que figuran algunas tan importantes como el transporte municipal y la recogida de basuras. Para redondear, Raxoi tiene firmados en torno a cincuenta contratos con empresas que prestan servicios vitales a la ciudadanía, y de ellos veinticinco no han sido renovados desde hace mucho tiempo, por lo que la ciudad se encuentra en una especie de limbo legal que imposibilita tomar decisiones básicas dirigidas a ordenar, mejorar e impulsar dichas labores. ¿Qué es lo que está pasando, superada ya hace tiempo la nefasta etapa protagonizada por los incapaces gestores de Compostela Aberta, para que Santiago siga sumida en tan desesperante inercia? Nadie lo sabe muy bien. Y cada vez menos gente entiende tan cansina lentitud a la hora de renovar unas concesiones que permitirían, entre otras cosas, poner fin a la sucia imagen que presentan con frecuencia muchas calles de la ciudad debido a la mala gestión de la recogida de basuras o al deficiente ordenamiento del transporte público. En cuanto al estado de los contenedores de residuos, mejor no hablar, porque muchos están rotos, otros tantos han sido comidos por el óxido y ya resulta muy difícil encontrar alguno con la tapa en buen estado. Poca responsabilidad se le puede exigir a la población cuando quienes mandan son los que más fallan. Y en cuanto al Foro Cívico, bienvenida sea la intervención que tuvo el otro día, pero es necesario aumentar la presión y la constancia para conseguir resultados rápidos. O al menos que no se eternicen por los siglos de los siglos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista