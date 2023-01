Control de locales, en tiempo y forma

NUEVO CIERRE El Ayuntamiento de Santiago se ha puesto las pilas para controlar las aperturas de locales de hostelería. Un nuevo cierre, en este caso del café-concierto The Way Club, viene a sumarse al que decretó hace poco en plena zona monumental. Parece razonable que los técnicos exijan que se cumplan todas las normativas, y que miren con lupa detalles especialmente importantes, como los que tienen que ver con la seguridad. Sobre todo en lugares en donde va a haber gente joven, conciertos y fiestas. No se acaba de entender, sin embargo, que esos controles no se realicen antes de la apertura, y que se repitan casos de cierres pocos días después de que abran las puertas. Si hablamos con los empresarios, muchos de ellos están hasta el gorro de los mil trámites necesarios para abrir cualquier tipo de negocio en la capital gallega. Está claro que no es un problema únicamente de esta ciudad, sino una situación endémica en España, la burocracia infinita que todo lo empantana. Pero en Santiago la situación parece aún peor, con licencias a las que casi resulta imposible aspirar en menos de un año, siempre que no hablemos del casco histórico, en donde por razones evidentes todo se complica. Lo razonable sería facilitar al emprendedor todos los trámites, abrirles las puertas de par en par para que sus negocios empiecen a funcionar los antes posible. Y, ya aprovechando que estamos en Reyes, por pedir, que los pagos a los proveedores, que muchas veces son autónomos o pymes, no se prolonguen también más allá de los doce meses. Rápidos para cobrar, no tanto para pagar.

Beatriz Castro. Periodista