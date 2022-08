Controlar los desmanes del Obradoiro, una necesidad

civismo Todos somos capaces de comprender, aún en el caso de que nunca hayamos cubierto el Camino de Santiago, que la emoción que sienten los peregrinos tras muchos días de esfuerzo es poco menos que incontenible. Llegan al Obradoiro, miran hacia la Catedral y ven un sueño cumplido. En muchos casos, además, con distintos componentes tanto religiosos como de promesas por fin realizadas. Pero al margen de esto es fácil entender que en cualquier ciudad turística del mundo, de las que reciben miles de visitantes cada día, hay unas normas claras y estrictas para evitar los desmanes. Florencia es uno de los casos paradigmáticos. El Obradoiro es una plaza siempre llena de vida, pero de ahí a que se convierta en un centro gastronómico de mesa y mantel va un trecho que no debemos recorrer. El líder del PP local, Borja Verea, fue uno de los que hizo sonar las trompetas de advertencia sobre los excesos que se estaban produciendo, y permitiendo; y a partir de ahí comenzaron a reforzarse los controles. Estos últimos días fue habitual comprobar que los agentes de la Policía Local advertían a turistas o peregrinos de que no podían montar su propio picnic con vistas a la Catedral. Y debe aplaudirse este refuerzo, porque de otro modo quien acabaría perjudicada sería la propia ciudad. Es una cuestión de imagen, de civismo, de respetar ciertas normas para que la terraza con vistas de lujo no se nos vaya de las manos. Como meta de peregrinación, la capital gallega fue, es y será una ciudad hospitalaria. Pero ya saben, dar la mano y que te cojan el brazo no suele dar buen resultado.