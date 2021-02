Coordinar minifundios, una misión imposible

AEROPUERTOS Galicia tiene muchas virtudes. No se trata de hacer patria, ni de todo lo contrario. Pero la realidad es que también tiene defectos poco menos que genéticos arraigados como un percebe a la roca. Uno de ellos es la tendencia al terruño de andar por casa. Al minifundio aplicado a todos los sectores. Muchas explotaciones, dicen los que saben, no son lo suficientemente rentables precisamente por su tamaño. La concentración parcelaria equivale aquí a invocar al malévolo. Fue así durante muchos años, y los intentos políticos de meterle mano al asunto se daban contra una pared.

El alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, acaba de ser designado por la Federación Galega de Municipios e Provincias como el representante en el Comité Aeroportuario de Galicia. Muchos no le envidiarán el cargo. Hasta ahora, coordinar aeropuertos en nuestra tierra fue como ir a cazar gamusinos, una broma para novatos. Poco o ningún resultado práctico. Lavacolla, Alvedro y Peinador siguen disparando por su cuenta, ahora sin apuntarle a nadie, con la sequía que sufrimos por la pandemia. Siempre se recurre, por comparación, al ejemplo cercano de Portugal, con Oporto a tiro de piedra de Galicia multiplicando exponencialmente sus pasajeros. Al menos hasta que llegó el COVID. Pero es que ese debería ser nuestro foco, ahí deberíamos aprender, que tampoco es tan difícil. Si se trata de especializar instalaciones siempre habrá el obstáculo del localismo, del victimismo, del no me toques lo mío. Pero la autoridad y la toma de decisiones debe estar por encima de esas cautelas con tufillo a electoralismo contable. Para algo debería servir un comité aeroportuario que lleva en su nombre la palabra coordinación. Quizá para acabar con el minifundismo endémico de las leiras aeroportuarias.