Coraje y esperanza para seguir adelante frente a la esclerosis

tenaz. Vivir en tiempos de una pandemia como la del coronavirus no es fácil para nadie, por todo lo que conlleva a nivel sanitario y también social, pero menos aún para aquellos que ya padecen otras enfermedades como la esclerosis. Es el caso de Teresa González, quien desvela que el aislamiento y la desconexión con familiares y amigos que ya conlleva la COVID se multiplica en el caso de personas con este mal, caracterizado por provocar fatiga crónica y dificultades en el movimiento, al privarles de poder salir a hacer ejercicio y relacionarse para no perder habilidades sociales. Un revés más ante el que lejos de quejarse lo único que pide es un poco de sensibilidad, pues si no hacen más cosas no es porque no quieran sino porque no pueden. Y siempre con coraje y esperanza en la ciencia, que aunque por el momento no puede curar promete seguir avanzando.