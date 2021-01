Cortar con eficacia las vías de propagación

Cribados Aconsejaba don Vito Corleone, el Padrino, a su hijo que tuviera cerca a sus amigos, “pero más a sus enemigos”, para conocer mejor sus movimientos. Con un enemigo común como es la COVID, conviene también aplicar la misma máxima, no solo para conocerla y atacarla, sino también para saber cuáles son sus movimientos y por dónde discurren. En esa línea van las campañas de cribados que ayer se realizaron en el compostelano recinto de Amio, comenzando por un grupo de población que en principio se considera de mayor riesgo de contagio, por su más amplia vida social y porque son los que suelen estar en contacto con sus hijos, muchos de ellos adolescentes. De la información que de estas pruebas se obtenga pueden salir datos fundamentales para acotar la expansión de un virus que, recordemos, no tiene escrúpulos ni descanso; y cortarle sus vías de propagación puede ser fundamental y clave para adoptar las medidas necesarias que permitan su control. La población debería ser consciente de ello, por muy incómodo que resulte el desplazamiento, ya que no solo redunda en su beneficio, sino en el de toda la sociedad, y es que incluso a quienes no la padecen también llegan los efectos perniciosos del problema. También por respeto a unos profesionales sanitarios que han demostrado una vez más su valía y entrega, y se merecen que su labor se respalde con respeto. Ayer Amio fue un ejemplo de esta eficacia, y solo cabría desear que la distribución de la vacuna se pudiera realizar con esta misma rapidez, porque si los suministros y los materiales llegaran a su debido tiempo, seguro que serían capaces de cumplir con creces los objetivos de inmunizar a toda la población española en los plazos establecidos. Mientras tanto, habrá que cumplir las normas a rajatabla.