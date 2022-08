Coser heridas en la sanidad gallega

Un problema de salud puede tener tratamientos de diferente intensidad en función de su gravedad. A veces, es suficiente con un jarabe o unas pastillas de paracetamol. Otras la intervención debe ser algo más profunda y requiere meter el bisturí. Lo mismo sucede en el sistema sanitario público cuando las cosas no funcionan correctamente o, al menos, así lo percibe una parte de la sociedad y también de los profesionales que trabajan en ella, como venía sucediendo en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. Una demarcación para la que los representantes de hasta cinco centrales sindicales –CESM, Prosagap, Omega, TSP y CO-BAS– pintaban una radiografía preocupante, pues calificaban la situación “nefasta” e incluso amenazaban con una huelga, escenario que sería dramático en el contexto actual, marcado por la falta de médicos y en pleno verano. Un problema para la Xunta, que ya se enfrenta habitualmente a las críticas de la oposición, desde donde el Bloque Nacionalista dibuja un panorama marcado por el “desmantelamiento los recortes y las privatizaciones”, mientras que los socialistas insisten en hablar de “colapso” y exigen aumentar los recursos para la contratación de especialistas y su estabilidad laboral. Con este análisis de telón de fondo, el hasta ahora gerente del distrito pontevedrés, José Ramón Gómez, será finalmente sustituido por quien venía desempeñando sus funciones como gerente del Sergas – tal como aprobó ayer la reunión semanal del Gobierno autonómico – y del que la Consellería del ramo, que gestiona Julio García Comesaña, destaca su papel “fundamental” en la gestión de la pandemia, que no es poco. Desde luego, a José Flores, quien a su vez será reemplazado por Estrella López-Pardo, currículum no le falta. Licenciado en Medicina por la Universidade de Santiago con premio extraordinario, cuenta con un diploma de estudios avanzados. Con una amplia trayectoria como gestor, entre la que sobresale su papel como director del 061, también ocupó otros puestos laborales y trabajó en urgencias de los hospitales de Montecelo y O Salnés. Ahora tiene una nueva misión, no en un quirófano sino en un despacho, pero en la que tendrá que emplearse con la misma precisión que si tuviera en la mano tijeras e hilo. Suturar las heridas abiertas en el área sanitaria que le toca y por extensión en la sanidad gallega.