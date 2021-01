Costa da Morte tiene en Xan Fernández a su mejor divulgador

ESFUERZO. Es la única palabra que puede explicar que el Instituto de Estudos Bergantiñáns (IEB) haya cumplido ya la veintena. Su presidente, Xan Fernández Carrera, lleva por bandera la puesta en valor de la cultura y la historia de la zona. Para ello ponen en marcha a través de la asociación varias actividades, aunque actualmente muchas no pueden desarrollarse por la COVID. Actualmente están elaborando un cuaderno sobre el conjunto arqueológico del Chan das Embarradas, ubicado en la parroquia de Ferreira, Coristanco. El trabajo de Xan Fernández para divulgar la historia de Costa da Morte no se limita al IEB, sino que también es autor de varias guías turísticas y divulgativas del entorno, y el pasado agosto presentó el libro Moraime, centro histórico da Costa da Morte, editado pola Diputación de A Coruña. Amor a su cultura en toda regla.