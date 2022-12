Crónica dunha morte anunciada

O don de non facer nada. O galego morre cada día un chisquiño máis,

tristemente, e non se trata nin dunha nova recente nin tampouco sorprendente. Segundo os datos publicados polo INE estos días, a lingua máis empregada na comunidade en calquera dos ámbitos sociais -famlia, amizades e traballo- é o castelán e, como cabería esperar, quen máis a emprega é a poboación máis nova. De feito, tal e como denuncian dende a Mesa Pola Normalización Lingüística, os datos tamén reflicten que preto dun 30% dos menores de 20 anos non sabe ou ten serias dificultades á hora de falar galego. Son cifras aterradoras, que non auguran para a nosa lingua máis que a desaparición. Se a mocidade de hoxe, que nalgún momento serán os maiores de mañán, non mantén vivo o galego, ¿que nos queda? Nada, non nos queda nada. Esta é unha desas cuestións que precisa de organización, planificación e lexislación para solucionarse, que non se pode solventar só coa vontade duns poucos. É unha cuestión que precisa da intervención desa administración que deixou claro en múltiples ocasións que a protección dunha lingua tan chea de riqueza e de historia como é a nosa non é unha prioridade. Que tivo centos de ocasións para tentar iniciar un cambio social partindo das institucións, e non o fixo. E é que o galego morre, si, pero porque se está a deixar morrer.