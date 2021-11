Cruda realidad del sector ganadero

“CUANDO YO EMPECÉ éramos 35.000 explotaciones en Galicia y ahora quedamos poco más de 6.000. Este es el trabajo de muchos años de políticas que nos llevan a la ruina total en este sector”. Roberto López, un todavía joven ganadero luchando por salir adelante, hizo público un vídeo mostrando la realidad del mundo rural, no la idílica que a menudo pretenden hacernos creer aquellos que buscan soluciones en la España vaciada a la falta de oportunidades laborales. La ilusión de este lucense es que sus hijos estudien y no sigan el camino que él emprendió para continuar la labor de sus padres: “Los pueblos se están quedando vacíos. ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? No llegamos a fin de mes”, sentencia, mientras explica la difícil situación por la que atraviesan. El sector ganadero sufre las consecuencias de una tormenta perfecta en la que coinciden la imparable subida de materias primas, energías y combustibles, las nuevas normativas de bienestar animal, los ataques de lobos o jabalíes, una industria que no acepta subir el precio que paga por la leche y hasta la amenaza de impuestos ecológicos por el metano que emiten las vacas. Los datos son contundentes. El Ministerio de Agricultura reconoce que la alimentación del ganado registró un incremento del 20,45% y los de la energía y combustibles otro 22,50 %, porcentajes que los ganaderos gallegos elevan por encima del 50 % en los dos últimos meses. Una situación que en los países europeos se amortigua con subidas en el precio del litro de la leche: en Francia pasó de 36,17 euros por cada cien litros a 39,22; en Alemania de 33,25 a 36,53; en Holanda llegó hasta los 38 mientras que Irlanda ya roza los 40. España registra la menor alza, solo un 5,2%, desde los 31,17 a los 32,82 euros. Galicia es la cenicienta del sector: en agosto el precio medio en España fue de 0,338 euros por litro y en nuestra comunidad se redujo a 0,327 pese a la legislación aprobada. ¿Cómo es posible? “Hecha la ley, hecha la trampa” dice Roberto López contando que la prohibición a las industrias de pagar por debajo de los precios de producción se la saltan, obligando a los ganaderos a firmar un contrato con la abusiva cláusula en la que consta que los costes son inferiores a la cifra que abonan las empresas. “Si no aceptas, nadie te recoge la leche”, añade el ganadero lucense. ¿Consecuencia? Según el Ministerio, a principios de año había en España 12.079 ganaderos y nueve meses después quedaban 11.603; es decir, medio millar tuvieron que cerrar. En Galicia fueron 317 las granjas que desaparecieron en un año. Y la sangría continúa ante la inopia de nuestros gobernantes. El sector lechero es como un Guadiana maldito. Cada dos por tres la historia se repite. ¿Hasta cuándo?