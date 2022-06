¿Cuál es el cóctel para atraer personal?

El paso de los años, la globalización o los cambios culturales derribaron algunos de los tópicos más característicos con los que se identificaba a España. Aquel país de la siesta, los toros y las sevillanas ya es historia. Sin embargo, todavía hay costumbres que permanecen, aunque ya veremos por cuanto tiempo. Una de ellas, la afición por los bares, las terrazas o los chiringuitos de playa, que hoy, tras la pandemia, se ve amenazada por otra plaga: la falta de personal. A principios de siglo, en pleno bum inmobiliario, cuando fluía el crédito y el coronavirus sonaba a ciencia ficción, un genial anuncio de la ONCE retrató esa tendencia tan nuestra a la cervecita y la tapa con un tema que terminó siendo un éxito al más puro estilo Georgie Dann: “Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalá, tengo una hueva muy bien aliñá”, cantaban el dueño del restaurante y su camarero bajo el epígrafe “si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón o haces la canción del verano”. Una llamada a la fortuna, frente a la dura realidad de un sector donde el sueldo no cae del cielo, sino que llega a base de jornadas interminables, donde los fines de semana no existen. La hostelería, como presumía el spot, todavía tiene a su disposición el mejor género y clientes encantados de disfrutarlo. Lo que no les queda detrás de la barra son empleados dispuestos a servir las bebidas y los pinchos, sin que por ahora se de con la receta para atraerlos a pesar de los más de tres millones de parados. Los propietarios alegan con razón que cumplen el convenio. El Gobierno, donde muy pocos habrán creado un puesto de trabajo en su vida, les dice que si no encuentran gente, “lo que tienen que hacer es pagar más” (como si fuera tan fácil) y el personal insiste en que además del dinero les preocupan la temporalidad o las dificultades de conciliar. El problema es grave y no solo para la empresa, sino para el sistema económico y social del país. A un mes de que empiece julio urge que entre todos se metan en la cocina y encuentren el cóctel para evitar el cierre de decenas de pequeños negocios. Una pizca de mejoras laborales y salariales combinada con buenas dosis de formación en puestos específicos parece la mezcla idónea para atraer a los profesionales que se fueron y a los nuevos. Sino, el futuro será otra lotería.