¿Cuál es el plan de Gonzalo Caballero?

política. Al mismo tiempo que algunos de sus más estrechos colaboradores al frente del PSdeG, como Martín Seco, acusan al líder electo Valentín Formoso de actuar con revanchismo y hacer “purgas”, el portavoz parlamentario de los socialistas, Gonzalo Caballero, encuadraba este viernes en “rumores” e “hipótesis” procedentes de “informaciones sin un sujeto detrás” las supuestas presiones para que abandone su cargo al frente del grupo en el Cámara do Hórreo. El economista de Ponteareas, que acaba de ser derrotado en las primarias para la Secretaría Xeral, no se cansa sin embargo de decir a todo aquel que quiera escucharle que posee una gran capacidad de resistencia, que su compromiso sigue inquebrantable y que no es la primera vez que pasa por “travesías en el desierto” en la formación del puño y la rosa. Por su actitud una vez concluido el proceso, parece claro que, lejos de dar un paso atrás, el hasta ahora cabeza de cartel –cuya intención es mantenerse en su escaño el resto de la legislatura–, piensa en seguir dando la batalla por ocupar posiciones relevantes en el seno de la organización. El 40 % de apoyos que obtuvo en las votaciones internas, que ayer volvió a recordar, tal vez le den alas para tratar de seguir en primera línea. ¿Podría ser incluso, aunque hoy parezca descabellado pensarlo, compitiendo para ser de nuevo candidato a la Xunta? ¿Es este su plan?