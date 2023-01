Cuando de verdad sobran las palabras

PASCUA Ya se sabe que los militares miden con mimo sus palabras y no se salen, salvo excepciones singulares, de la línea marcada por la superioridad; es decir, que son políticamente correctos. El rey Felipe VI, comandante en jefe de los tres ejércitos, aprovechó la celebración de la Pascua Militar y la presencia del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa para dejar claro que a estos hombres, a los militares, hay que darle medios para que “puedan cumplir con todo lo que se les demanda”; significa eso que es preciso dotarlos de los recursos necesario par que sean una fuerza “más moderna, eficaz, viable y sostenible a medio y largo plazo”. Lo dijo en medio de la polémica entre ambos socios del Gobierno de coalición sobre el gasto militar y sus palabras tuvieron respuesta crítica desde Unidas Podemos en un tuit de Pablo Echenique en el que reprochaba al monarca que pida “gastar más dinero público en bombas y en armas”.

En A Coruña fue el general Juan Francisco Arrazola quien dejó muy claro que la guerra de Ucrania “nos interpela a todos (sin excepción) como ciudadanos”, aunque el paréntesis es nuestro no del militar. No obstante el general, advirtiendo que deben guardar obediencia debida al Gobierno como fija la Constitución, no se cortó a la hora de señalar que “situaciones como la guerra en Ucrania nos obliga a replantearnos la misión de los ejércitos”. Y que cada uno lo entienda como quiera.