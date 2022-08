Cuando el rey del rock sigue sorprendiendo a propios y a extraños

Leyenda. No hay otra palabra para definir a Miguel Ríos. El cantante, de 78 años, sigue sorprendido a propios y a extraños. En esta ocasión, el rey del rock español, visitó Galicia para dejar a todos con la boca abierta. Para empezar, por la gratuidad de su concierto, y segundo, por su facilidad para encandilar al público juntando dos cosas maravillosas, sus canciones y el gallego. En esta ocasión, el granadino arrancó su concierto con el Náutico de A Coruña con una versión muy especial de su clásico Bienvenidos. Cuando todos esperaban, la frase estrella, “a los hijos del rock and roll”, el cantante los sorprendió y soltó un “aos fillos do rock and roll, beeeeenvidoooooos”. Con esta frase mítica traducida más sus “carallos”, conquistó a un público que se quedó encandilado por su presencia. Solamente Miguel Ríos podría, tras sus muchos años encima de los escenarios, sorprender a los fanáticos de esta manera.