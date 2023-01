Cuando el sindicato se convierte en una “empresa rastrera”

Como una película de miedo. Tras nueve años con un convenio “paralizado” y con retribuciones salariales “inferiores a las de 2013”, los empleados de Comisiones Obreras de Galicia acaban de convocar una manifestación indefinida como un último intento de conseguir hacer respetar sus derechos como trabajadores. Se trata de 51 personas que, cuando entraron a formar parte de la plantilla de un sindicato, seguramente nunca pensaron que llegarían a esta situación. Y es que, como ellos mismos los dicen, solo piden lo que CCOO pide para el resto de ciudadanos de España, derechos y condiciones dignas en su puesto de trabajo, pero en cambio se encuentran con un sindicato que defiende a todos menos a sus empleados, con los que se comporta “como la empresa más rastrera”. Es, como muchas otras, una ironía curiosa pero no sorprendente. A todos nos gustaría pensar que, de todos los trabajos que uno puede tener en esta vida, al menos en un sindicato se escucharían sus demandas, pero la cruda realidad es que del capitalismo no se escapa ni la organización con las mejores intenciones. Es, a todas luces, una burla del sistema. El sindicato reclama mejoras en la capacidad adquisitiva de todos los empleados de España, pero ¿a quién acuden sus empleados cuando a ellos no les hace caso?