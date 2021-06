Cuando los derechos se aplican según la edad

Todas tenemos en nuestras cabezas frases de esas que las madres pronuncian como mantras. La mía, consciente de que su hija había elegido una de esas profesiones en las que las ofertas de empleo son escasas y precarias, y en las que tocar puertas para pedir una oportunidad es una rutina diaria más, lleva años repitiendo: “Pedir trabajo no es vergüenza ninguna, la vergüenza sería no querer trabajar”. Pienso en ese mandamiento personal cuando veo la fotografía de Carlos, el hombre que pide trabajo con un cartel de cartón en el casco histórico compostelano, cuya hija ha conseguido convertir en viral su petición gracias al poder de las redes sociales. Carlos es una de esas personas que, pese a tener una amplia experiencia, es demasiado mayor. Y, sí, ya sé que con 55 años no se es demasiado mayor para casi nada, pero eso es algo que las empresas todavía no han asimilado. Mientras encorbatados de sesenta y setenta tacos se dan palmaditas en la espalda en despachos alejados del pie de calle, otros de su misma edad e inferior son rechazados por los departamentos de recursos humanos de sus empresas. En ellos pienso cuando leo a algún experto hablar sobre la psicopatía aplicada al campo de la empresa. El caso de Carlos no es excepcional pero conviene de vez en cuando tener un ejemplo cercano, a la vuelta de la esquina, que nos devuelva la realidad a la frente. El mismo golpe certero que sentimos cuando vemos a las personas sin hogar en nuestras calles. Con suerte, algunas de ellas conseguirán algún día recuperar una vida digna gracias a la ayuda de los equipos sociales. Ahora que se llevan las series utópicas y distópicas, encomendémonos a que quizás algún día no serán necesarios incentivos económicos para contratar a personas de más edad o recién reinsertadas en la sociedad.

Beatriz Castro. Periodista